События

05:37 02.12.2018

Грузинская борьба "чидаоба" вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

1 мин читать

ЮНЕСКО включила грузинскую национальную борьбу "чидаоба" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщает министерство науки, образования, культуры и спорта Грузии.

По информации ведомства, решение об этом было принято на заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которое проходит с 26 ноября по 1 декабря в Порт-Луи (Республика Маврикий).

Чидаоба - грузинское национальное единоборство, борьба в одежде. Согласно легендам, чидаоба возникла из мифической схватки прародителя народа с диким зверем. В прошлом борьба входила в обязательный комплекс подготовки воинов-аристократов. Соревнования по борьбе часто приурочиваются в Грузии к национальным праздникам.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии (входит в структуру министерства науки, образования, культуры и спорта) в 2014 году присвоило борьбе "чидаоба" статус памятника нематериального культурного наследия Грузии, а в 2016 году - статус памятника нематериальной культуры "национального значения".

Ранее ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия человечества грузинское полифоническое пение, древний грузинский метод производства вина в глиняном сосуде - квеври, культуру трех систем письменности грузинского алфавита и традиционное грузинское застолье, которое называется "супра".

Теги: #грузия #статус #борьба #юнеско
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Грузии оставили в силе заочный приговор Саакашвили по делу об избиении экс-депутата

Гройсман: "Показуха" подрывает доверие ко всей системе борьбы с коррупцией

МВД Грузии начало расследование угроз кандидату в президенты Зурабишвили

Правительство Грузии отозвало из парламента законопроект о культивировании конопли

В ЕС призывают Грузию устранить недостатки, выявленные в ходе выборов наблюдателями ОБСЕ

В Тбилиси произошло землетрясение

Никто из кандидатов в президенты Грузии не набирает необходимого числа голосов для победы в первом туре

В правящей партии Грузии прогнозируют второй тур президентских выборов с участием Зурабишвили и Вашадзе

Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии - первые данные ЦИК

Явка избирателей на президентских выборах в Грузии составила более 46% - ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

В Нацгвардии принесли присягу 3 тысячи срочников и 200 контрактников

В Соломенском районе на пожаре в жилом доме погибла женщина

В Николаевской области в ДТП с участием двух легковушек пострадал ребенок

Группа нелегалов задержана в Сумской области

Париж пережил день погромов и схваток хулиганов с полицией

В Киеве ночью 2 декабря на мосту Патона перекроют движение

В Киевской области обрушилась крыша в одной из школ

Порошенко передал ВС Украины новую военную технику

Боевики в субботу 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Более 80 "желтых жилетов" задержаны в Бельгии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА