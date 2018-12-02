В Соломенском районе на пожаре в жилом доме погибла женщина

В субботу в Соломенском районе Киева произошел пожар в одной из квартир жилого дома, в результате которого погибла женщина, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"1 декабря в 15:45 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул.Монтажников, 1, что в Соломенском районе столицы", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на 2-м этаже 9-этажного жилого дома.

В 16:24 возгорание локализовали, а в 17: 22-ликвидировали.

Из-за сильного задымления с верхних этажей здания спасатели эвакуировали 25 человек, среди которых один ребенок.

"К сожалению, в ходе ликвидации возгорания в квартире было обнаружено тело женщины 1980 года рождения", - отметили в ведомстве.

К тушению пожара привлекались шесть единиц основной и специальной техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.