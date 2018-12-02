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02:47 02.12.2018

В Николаевской области в ДТП с участием двух легковушек пострадал ребенок

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В Николаевской области в ДТП с участием двух легковушек пострадал ребенок

В Николаевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей вблизи с.Шевченково Витовского района пострадал пятимесячный ребенок, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сегодня около 19.00 на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с.Шевченково, что в Витовском районе, произошло столкновение двух транспортных средств Нива и Opel. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 5-месячная девочка, которую с места происшествия госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет. Кроме того, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Теги: #дтп_жертвы #украина #николаевская_область #ребенок
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