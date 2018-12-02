События

01:34 02.12.2018

Группа нелегалов задержана в Сумской области

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В Сумской области правоохранители задержали группу нелегальных мигрантов и украинца, который их перевозил, сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Facebook.

"Правоохранители на окраине города Сумы остановили автомобиль "AUDI" украинской регистрации под управлением гражданина Украины. В салоне транспортного средства находились три гражданина Шри-Ланки", - говорится в сообщении.

Установлено, что иностранцев незаконно переправляли через границу с территории Российской Федерации на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска на одном из участков госграницы в Краснопольском районе.

Как отмечается, задержанных иностранцев и гражданина Украины доставили в Сумской отдел полиции. Следственные действия продолжаются.

Теги: #сумщина #украина #нелегалы #задержание
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Интерфакс-Украина
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