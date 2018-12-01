В Киевской области обрушилась крыша в одной из школ

В связи с обрушившейся крышей в одной из школ в г.Вишневое (Киевская обл.) премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести расследование причин разрушения.

"Поручил безотлагательно провести расследование причин разрушения спортивной арены школы №4 в Вишневом, Киевской области", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, 1 декабря в 11.33 на ПЗЧ 34-ГПСЧ г.Вишневое поступило сообщение о разрушении крыши с последующим обвалом в середину помещения спортивного зала ДЮСШ "Фаворит".

Спасатели установили, что в помещении площадью 600 кв.м обрушилась крыша на площади 200 кв.м.

"В помещении спортивного зала находилось 30 детей и 1 тренер. Тренер услышала непонятные звуки и вывела детей, через 1,5 минуты конструкция крыши и кровли упала в помещение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

В ГСЧС отметили, что помещение спортивной школы сдано в эксплуатацию в апреле 2018 года.

В свою очередь В.Гройсман сообщил, сколько бюджетных средств на строительство выделял Кабинет министров в прошлом году.

"На строительство прошлого года потратили более 17 млн грн бюджетных средств", - отметил премьер-министр.