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20:00 01.12.2018

Порошенко передал ВС Украины новую военную технику

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Президент Украины Петр Порошенко передал Вооруженным силам Украины новую военную технику, сообщила пресс-служба Совета безопасности и обороны.

"Сегодня на аэродроме под Киевом президент… Петр Порошенко передал в Вооруженные силы Украины мощную военную технику. Были переданы боевые самолеты: многоцелевые истребители МиГ-29, тяжелые многоцелевые высокоманевровые всепогодные истребители Су-27, боевые и транспортные вертолеты, учебно-боевые самолеты Л-39 и беспилотные авиационные комплексы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после передачи техники в ВСУ присутствующие на церемонии секретарь СНБО Александр Турчинов, Минобороны Степан Полторак, начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко осмотрели новый украинский военно-транспортный самолет АН-77.

По словам А.Турчинова, этот самолет - "один из лучших в своем классе, и полностью соответствует стандартам НАТО".

"Уникальность этой мощной воздушной машины в том, что ей для взлета и посадки достаточно 800 метров неподготовленного почвы. Габариты грузовой кабины воздушного судна действительно поражают, он может перевозить крупногабаритную и тяжелую военную технику, вертолеты и 300 десантников, и должен стать основным самолетом десантно-штурмовой войск Украины", - подчеркнул А. Турчинов.

Теги: #президент #техника #украина #всу
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Интерфакс-Украина
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