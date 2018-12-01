Боевики в субботу 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС
Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в субботу 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.
"На протяжении суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. В ходе боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00 субботы) на странице пресс-центра в Facebook.
Отмечается, что в районе Павлополя и Лебединского противник обстреливал украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, вблизи Крымского, боевики применили минометы калибра 82-мм, а неподалеку Чермалыка - станковые гранатометы. Также НВФ открывали прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил на подступах к Красногоровке и Марьинке.
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем", - подчеркнули в пресс-центре.