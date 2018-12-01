События

17:03 01.12.2018

В Запорожской области штормящее море подтопило 40 баз отдыха

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В Запорожской области штормящее море подтопило 40 баз отдыха

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области из-за шторма в Азовском море подтоплено 40 баз отдыха, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ ГСЧС, в результате активного циклона штормящее море отрезало от дорожного сообщения остров Бирючий, а в г.Бердянск и Бердянском районе ветер массово обрывал электропровода, оставив без энергоснабжения десятки домов.

"Из-за шторма поднялся уровень воды, в результате частично подтоплена территория 40 баз отдыха, находящихся на первой линии возле моря… Уровень воды там достигал 20 см", - отметили в пресс-службе ГСЧС в субботу.

Также, по данным спасателей, из-за сильного шторма море на проездной части дороги соединилось с лиманом и от дорожного сообщения отрезало остров Бриючий (находящийся в конце Федотовой косы, пгт Кирилловка).

Пострадавших нет.

Кроме того, сильный восточный и северо-восточный ветер до 26 м/с оборвал электропровода на ряде улиц в г.Бердянск, а также в Бердянском районе, где были частично отключены от энергоснабжения с.Азовское, с.Н-Васильевка, с.Роза, с. Н-Петровка.

Аварийные бригады устраняют повреждения.

Спасатели ГСЧС просят жителей Запорожской области во время усложнения погодных условий быть осторожными на улице.

По данным на 13.00 субботы активный циклон временно покинул территорию Запорожской области. По данным Гидрометцентра, следующую волну стихии запорожцам следует ожидать 4-5 декабря.

Теги: #гсчс #азовское_море
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