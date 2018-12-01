События

16:58 01.12.2018

"Аквариум" перенес свой тур по Украине на следующий год

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"Аквариум" перенес свой тур по Украине на следующий год

Группа "Аквариум" перенесла свой декабрьский тур по Украине на следующий год, возможно, на июнь 2019-го, из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил ее лидер Борис Гребенщиков в субботу.

"Всем, кто хотел придти на украинские концерты "Аквариума" в декабре 2018. К сожалению, по причинам форс-мажора наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету, и мы вернёмся к вам",- говорится на официальной странице Б.Гребенщикова в Facebook.

В сообщении отмечается, что "концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время".

"Надеемся, что на июнь. Мир всем!",- говорится в сообщении.

Теги: #гребенщиков #аквариум
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Интерфакс-Украина
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