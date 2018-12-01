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16:54 01.12.2018

Порошенко о смерти Буша-старшего: При его президентстве Украина и США начали развитие сотрудничества в интересах демократии

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Порошенко о смерти Буша-старшего: При его президентстве Украина и США начали развитие сотрудничества в интересах демократии

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.

"Не стало бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Настоящий лидер и государственник. Человек-история, при президентстве которого мир увидел завершение холодной войны. Человек-эпоха, на глазах которого Украина восстановила свою независимость", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

"При его президентстве мы начали развитие нашего сотрудничества в интересах демократии и сегодня гордимся высоким уровнем стратегического партнерства между Украиной и США", - добавил он.

Президент Украины выразил соболезнования его семье и близким, и "всему дружественному американскому народу".

Как сообщалось, бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет в Хьюстоне. В последние месяцы часто поступали сообщения о его плохом самочувствии.

Теги: #интервью #порошенко
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