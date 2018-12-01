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16:41 01.12.2018

Решения о пропуске иностранцев в Крым и на Донбасс в период военного положения будут приниматься индивидуально на КПВВ

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Решения о пропуске иностранцев в Крым и на Донбасс в период военного положения будут приниматься индивидуально на КПВВ

В период военного положения пропуск лиц на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса и в оккупированный Крым через административную границу будет осуществляться только по украинским документам, решения о пропуске иностранцев будут приниматься индивидуально, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Исключения будут приниматься в отношении представителей иностранных СМИ, правозащитных организаций, гуманитарных миссий и др. В случае наличия у них необходимых документов и полученных специальных разрешений, выданных Государственной миграционной службой Украины, как это предусмотрено законодательством. В каждом отдельном случае будут приниматься исключительные решения непосредственно в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ)", - сказано в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы в субботу.

При этом отмечается, что те иностранцы, которые на законных основаниях до этого выехали в оккупированный Крым, смогут беспрепятственно вернуться на материковую часть Украины.

Что касается района проведения операции объединенных сил (ООС), то по решению командующего ООС на КПВВ установлен особый режим пересечения линии соприкосновения. В частности ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины.

"Право пересечения линии соприкосновения будут иметь представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Что касается остальных иностранных граждан, решения об их пропуске на временно оккупированную территорию Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или потребность пересечения линии соприкосновения с гуманитарной целью", - проинформировали в Госпогранслужбе.

"Добавим, что никаких ограничений в отношении граждан Украины нет", - сказано в сообщении.

Теги: #крым #госпогранслужба #граница
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Интерфакс-Украина
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