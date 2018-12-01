Лидеры ЕС соболезнуют в связи с кончиной Буша-старшего

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, отметив, что тот посвятил себя своей стране и борьбе за свободу.

"С большой печалью я узнал о кончине Джорджа Буша. Мир потерял государственного деятеля и лидера, который был примером для всех нас. Я лично потерял друга", - говорится в заявлении Ж.-К.Юнкера, распространенном в субботу в Брюсселе.

"Я никогда не забуду роль, которую он сыграл в том, чтобы сделать Европу более безопасным и более сплоченным местом после падения Берлинской стены и железного занавеса. Хладнокровие президента Буша, его лидерство и тесные личные отношения с Гельмутом Колем и Михаилом Горбачевым были решающими в восстановлении мира и свободы для стольких людей на нашем континенте. Мы, европейцы, навсегда запомним это", - заявил глава Еврокомиссии.

Он также отметил, что Дж.Буш был, прежде всего, семьянином, "глубоко преданным своей жене, детям и внукам и окружающим его людям". "Я хотел бы выразить свои самые искренние соболезнования американскому народу и всей семье Буш в это печальное время", - говорится в послании Ж.-К.Юнкера.

Глава Европейского парламента Антонио Таяни в свою очередь заявил, что "Европа потеряла защитника ее свободы и единства во время "холодной войны". "Искренние соболезнования семье Джорджа Буша-старшего", - говорится в "Твиттере" А.Таяни, опубликованном в субботу.

"Бывший президент США Джордж Буш-старший был одним из государственных деятелей, которые сделали Соединенные Штаты больше, чем просто союзником в мире: точкой отсчета, другом", - заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

По ее мнению, его запомнят "за ту ключевую роль, которую он сыграл в международных делах, помогая положить конец "холодной войне", уменьшить ядерную угрозу в Европе и внести вклад в создание системы, основанной на правилах".

Долг памяти Дж.Бушу-старшему воздал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Когда упал железный занавес, мир нуждался в политиках с дальновидностью и волей", - говорится в заявлении главы Североатлантического альянса.

Он считает, что бывший президент США обладал необходимыми способностями и преданностью делу, он повлиял на формирование истории.

"Его будут помнить как одного из архитекторов эпохи после окончания "холодной войны" и как истинного трансатлантиста", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Президент Франции Эмманюэль Макрон адресовал от имени французского народа соболезнования американскому народу в связи с кончиной Дж.Буша-старшего.

"Это был великий руководитель и безоговорочный сторонник союза с Европой. Наши мысли обращены к его семье и близким", - заявил Э.Макрон.