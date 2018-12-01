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15:40 01.12.2018

Крыша нового спорткомплекса обрушилась из-за снегопада в Вишневом

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Крыша нового спорткомплекса обрушилась из-за снегопада в Вишневом

В г.Вишневое Киевской области из-за снегопада обрушилась крыша недавно построенного спортивного комплекса, никто не пострадал, сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"К счастью, никто не пострадал. Благодаря быстрой реакции тренеров, спортсмены, которые именно в это время занимались художественной гимнастикой, успели эвакуироваться из помещения", - написал И.Жданов на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

Он сообщил, что по его поручению на место происшествия выехал заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич.

"Работаем совместно с администрацией спорткомплекса и местной властью над детальным анализом причин и последствий обвала крыши и согласования дальнейших шагов в ситуации", - отметил И.Жданов.

Как сообщалось, по данным Укргидрометцентра, в субботу, 1 декабря, днем в Украине, кроме западных областей, ожидается умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях – местами сильный снег, днем в Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега,

Теги: #вишневое #спорткомплекс #снегопад #жданов
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