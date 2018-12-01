Полиция задерживает "Желтые жилеты" в центре Парижа

Сотрудники французской полиции проводят в субботу задержания демонстрантов из движения "Желтые жилеты" в районе Елисейских полей, передают парижские СМИ.

Согласно данным главы МВД Кристофа Кастанера, там собрались 200 мирных демонстрантов, однако на подступах к Елисейским полям, по данным министра собрались около 1,5 тыс. менее дружелюбно настроенных людей, пытающихся спровоцировать полицейских.

"Наши силы безопасности дают отпор хулиганам. Задержаны уже 39 человек", - отметил К.Кастанер.

Все магазины на Елисейских полях закрыты, причем владельцы постарались защитить витрины, чтобы хулиганы их не сломали.

На прошлой неделе в центре французской столицы прошла масштабная демонстрация "Желтых жилетов", протестующих против повышения цен на бензин. Во время беспорядков многие магазины понесли существенный ущерб. В эти выходные полицейские предприняли в центре Парижа жесткие меры по обеспечению безопасности. Такая обстановка, видимо, отпугнула многих протестующих, решивших не приходить в центр Парижа, отмечают СМИ.

Елисейские поля - одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Они известны, в частности, возведенной по распоряжению Наполеона Триумфальной аркой, а также - многочисленными магазинами, часть которых - люксовые.