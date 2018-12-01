В Киеве неизвестные застрелили в спину иностранца

В Киеве после разговора с двумя неизвестными 39-летний иностранец получил огнестрельные ранения в спину и скончался на месте, начато уголовное производство.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Киева, информация об огнестрельном ранении мужчины поступила в дежурную часть Деснянского управления полиции около полуночи от врача "скорой помощи".

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями.

При осмотре места происшествия изъяли пулю.

"Правоохранители опросили свидетеля - 61-летнего товарища потерпевшего. Мужчина объяснил, что они были в кафе, а потом решили идти домой. Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался. Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой, и в это время прозвучало несколько выстрелов. На место происшествия сразу вызвали "скорую", врачи которое констатировали смерть", - сказано в сообщении.

По данному факту полицией начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полиция предпринимает меры по задержанию подозреваемых и установлению мотивов совершения убийства.