События

13:12 01.12.2018

В Украине в ближайшие сутки снегопады прекратятся, но похолодает

1 мин читать
В Украине в ближайшие сутки снегопады прекратятся, но похолодает

В Украине в ближайшие сутки 2 декабря погодные условия улучшится и опять похолодает, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь ночью в северных областях и на Левобережье местами небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14° мороза, в Карпатах 15-20°, на востоке страны 3-8° мороза; днём в Украине 2-7° мороза, в западных и южных областях около 0°.

В Киеве 2 декабря ночью местами прогнозируется небольшой снег, днём без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью около 10°, днём 4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 декабря самая высокая температура воздуха днём была 13,1° в 1961 году, самая низкая ночью -21,5° в 1998 году.

В Украине 3 декабря без осадков, лишь западных областях небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью 5-10°, в центральных областях и на севере Левобережья до 13° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, в западной части ночью 1-6° мороза, днём 0-5° тепла.

В Киеве 3 декабря без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью 5-7° мороза, днём около 0°.

Теги: #снегопад #укргидрометцентр
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможной задержке рейсов

Снегопады ожидаются в ближайшие дни по всей Украине, кроме западных областей

Начало календарной зимы Украина встретит холодами со снегопадами и гололедицей

На Украину надвигается потепление и мокрый снег с дождями

Власти Харькова просят не парковать машины на обочинах во время снегопада

В Киеве 25–26 ноября ожидается ухудшение погодных условий

В Украину идут дожди и мокрый снег

Украинцев предупреждают о надвигающемся снегопаде

В ближайшие дни в Украине будет относительно холодно

Циклон принесет в Украину мокрый снег

ПОСЛЕДНЕЕ

В Польше работают почти 2 млн украинцев и учатся почти 40 тыс. студентов из Украины

Украинский политзаключенный в РФ Сенцов удостоился премии МИД Польши Pro Dignitate Humana

Мужчина пытался вывести из Астаны в Киев более 60 ампул с ядом гюрзы

В Украину не впустили 99 граждан РФ, российская сторона не пропустила на свою территорию 110 украинцев

На автодорогах госзначения местами снежные накаты и гололедица

Полиция применила слезоточивый газ в стычках с "Желтыми жилетами" на Елисейских полях

В Иране спустили на воду построенный без иностранной помощи эсминец

Число заключенных в РФ украинцев растет

В Одессе ночью военнослужащий после перепалки открыл стрельбу в воздух

У украинского политзаключённого в РФ Сенцова остаются проблемы с почками и печенью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА