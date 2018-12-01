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12:22 01.12.2018

Украинский политзаключенный в РФ Сенцов удостоился премии МИД Польши Pro Dignitate Humana

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Украинский политзаключенный в РФ Сенцов удостоился премии МИД Польши Pro Dignitate Humana

Украинский политзаключенный в России, режиссер Олег Сенцов удостоился премии Министерства иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство"), сообщил глава польского МИД Яцек Чапутович.

"Для меня честь, что в этом году я могу отметить премией "За человеческое достоинство" господина Олега Сенцова за признание его заслуг в сфере прав человека, бескомпромиссной защиты лиц, подвергшихся преследованию, и тех, кто подвергся репрессиям", - сказал министр на вручении премии в субботу в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", премия была вручена сестре О.Сенцова Наталье Каплан.

Она в свою очередь выразила надежду, что благодаря международной поддержке режиссер сможет лично поблагодарить за данное признание.

"Олег, несмотря ни на что, продолжает бороться... Он герой, он мог избежать такой судьбы, но он не отступил от своих убеждений и готов за них действительно пойти до конца", - рассказала сестра.

Н.Каплан также отметила, что О.Сенцов посредствам писем продолжает работу над фильмом совместно с режиссером Ахтемом Сейтаблаевым.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу поблагодарил польских друзей за вручение "почетной награды МИД Pro Dignitate Humana О.Сенцову как человеку и герою, который противостоял российской оккупации, боролся за освобождение всех политзаключенных Кремля".

"Знак отличия еще более символичен, когда теперь рядом с политзаключенными, Россия захватила 24 военнопленных", - написал П.Климкин.

Теги: #сенцов #чапутович #польша
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