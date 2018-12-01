События

12:13 01.12.2018

В Украину не впустили 99 граждан РФ, российская сторона не пропустила на свою территорию 110 украинцев

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В Украину не впустили 99 граждан РФ, российская сторона не пропустила на свою территорию 110 украинцев

Украинские пограничники после усиления контроля на госгранице не пропустили на территорию Украины 99 граждан Российской Федерации, и более 780 россиян смогли въехать на украинскую территорию, сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Государственная пограничная служба продолжает выполнять задачи по усиленному пограничному контрою на госгранице. Всего непосредственно на границе с Россией не было пропущено 99 граждан Российской Федерации. Подавляющее большинство из них не смогло подтвердить цели своей поездки в Украину, часть не имела необходимых документов для въезда в Украину. Еще была часть тех, кто превысил срок пребывания в нашей стране", - рассказал А.Демченко в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

В то же время, по его словам, в направлении Украины пересекло госграницу более 780 россиян.

Также А.Демченко отметил, что, несмотря на заявления официальной Москвы, что не будет предприниматься зеркальных действий, только на протяжении пятницы, 30 ноября, российская сторона не пропустила на свою территорию почти 40 граждан Украины, а всего за последние три дня – более 110 граждан.

"При этом Украина как правовое государство, когда отказывает иностранцам в праве въезда в Украину, четко объясняет, почему, и выдает карту-отказ. Россияне со своей стороны без объяснения причины отказывают нашим соотечественникам и никаких документов не представляют", - сказал руководитель пресс-службы Госпогранслужбы.

Как сообщалось, 30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Ранее А.Демченко рассказал, что в соответствии с законодательством о правовом режиме военного положения может быть установлен особый режим въезда/выезда на территорию Украины. "Это означает, что во время пограничного контроля, который осуществляется усиленно, выделяются группы риска с которыми проводится более детальное интервьюирование граждан. Это касается иностранцев, особенно граждан России", - пояснил он.

Как сообщалось, 28 ноября обнародован указ президента Украины Петра Порошенко №393/2018 "О введении военного положения в Украине", которым вводится военное положение на 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.

Теги: #госпогранслужба #граждане_рф
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