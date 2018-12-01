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11:45 01.12.2018

На автодорогах госзначения местами снежные накаты и гололедица

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На автодорогах госзначения местами снежные накаты и гололедица

На большей части территории Украины сохраняются сложные погодные условия, но проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении нет, сообщили в "Укравтодоре".

"По состоянию на 8:00 1 декабря 2018 года снег умеренной интенсивности выпадает в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях, где высота снежного покрова составляет 10-20 см. Небольшой снег характерен в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Донецкой и Херсонской областях, где выпало от 2 до 10 см снега", - сообщает "Укравтодор" на своей странице в соцсети Facebook в субботу

Также сложные погодные условия наблюдаются в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, где выпадает снег с дождем при минусовой (-2-6 ° С) температуре воздуха с образованием гололеда на дорожном покрытии.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное, характерны снежные накаты и гололедица", - сказано в сообщении.

В "Укравтодоре" отметили, что до 5:00 утра выполнялись работы по расчистке дорожного покрытия от снега, а дальше выполняется очистка с обработкой покрытия дорог противогололедными материалами.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении за ненадлежащего состояния дорог нет", - сказано в сообщении.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха колеблется от -11 до -20°С. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале – в снегу.

По информации Укргидрометцентра, в субботу, 1 декабря, днем в Украине, кроме западных областей, ожидается умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях – местами сильный снег, днем в Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега, в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м / с, метели. На дорогах большинства областей гололедица.

Теги: #укравтодор
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