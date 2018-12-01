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11:35 01.12.2018

Число заключенных в РФ украинцев растет

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Число заключенных в РФ украинцев растет

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович констатирует увеличение количества заключенных в России и аннексированном Крыму украинцев.

"К сожалению, число заключенных украинцев растет. Я имею в виду, 24 солдат, которые были задержаны, арестованы и вывезены в Россию", - сказал он на вручении награды МИД Польши Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство") в субботу в Киеве.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин добавил, что придет время, и тысячи тех, кто страдает сейчас от оккупации Крыма, начнут оказывать сопротивление.

"Под оккупацией Крым идет в никуда для всех: украинцев, крымских татар и тех, кто говорит на русском. У них отбирают все, все возможности влиять на то, что происходит в Крыму, пытаются вытеснять путем массового переселения на Кавказ и Волгу, психологически давят на каждого", - отметил министр.

Теги: #чапутович #польша #мид
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Интерфакс-Украина
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