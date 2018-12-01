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11:00 01.12.2018

Аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможной задержке рейсов

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Аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможной задержке рейсов

Международный аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможной задержке вылетов и посадок самолетов в связи с ликвидацией последствий снегопада.

"Плотные снежные осадки ночью обеспечили нас значительной работой. Идет очистка перрона и взлетных полос, деайсинг обработка самолетов. Соответственно, подготовка к вылету/прилету занимает больше времени, чем обычно. Возможны изменения в расписании рейсов", - сообщает аэропорт на своей странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.

Данный режим работы будет сохраняться на периоды борьбы с последствиями снегопада

"Рассчитываем на ваше понимание – эти меры принципиально важны для организации безопасности полетов", - сказано в сообщении.

Теги: #борисполь #непогода #снегопад
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