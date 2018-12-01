События

09:31 01.12.2018

Коммунальщики задействовали 358 единиц спецтехники для уборки снега на дорогах Киева

2 мин читать
Коммунальщики задействовали 358 единиц спецтехники для уборки снега на дорогах Киева

С вечера пятницы, 30 ноября, Коммунальное предприятие "Киевавтодор" задействовало 358 единиц спецтехники для уборки снега на дорогах Киева, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"358 единиц спецтехники и бригады ручной уборки предприятия КК "Киевавтодор" с вечера 30 ноября не прекращают уборку улиц и дорог столицы от снега", – говорится в сообщении мэрии, обнародованном в субботу утром, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В информации подчеркивается, что спецтехника КК "Киевавтодор" была расположена на исходных позициях в 20.30 пятницы. Снег пошел в 22.00.

"С началом первого снега немедленно начали работу солеразбрасыватели, чтобы не допустить образования гололеда и снежных накатов на дорогах Киева. На протяжении всей ночи на дорогах столицы работала очистительная техника с отвалами и щетками", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что первоначально уборка и обработка посыпочными материалами проводилась на улицах со сложными условиями движения, главных магистралях, мостах, спусках и подъемах, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта.

Для более эффективной работы и учитывая интенсивные осадки, с 2:15 субботы во всех районах столицы проводилась очистка дорожной сети колоннами спецтехники.

"На рассвете особое внимание было уделено уборке правой полосы дорог, чтобы утром городской общественный транспорт мог работать без помех", – подчеркнули в КГГА.

Кроме того, дорожники проводили механизированную и ручную уборку тротуаров и остановок общественного транспорта, которые находятся на балансе предприятий корпорации, а также подходов к наземным и подземным пешеходных переходам.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к водителям с просьбой не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", – обратились коммунальщики к киевлянам и гостям столицы.

Теги: #киев #техника #снег #украина #киевавтодор
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 196 тонн гумпомощи

В течение субботы в Украине ухудшатся погодные условия, подразделения МВД переведены на усиленный режим работы

За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Американский штат Род-Айленд признал Голодомор геноцидом украинского народа

Суд во Львове приговорил студентов из Польши к штрафу за хулиганство на кладбище

Порошенко: Объединительный Собор может состояться в середине декабря

КПВВ на Донбассе перешли на зимнее время работы

Уровень Азовского моря в ночь на субботу поднимется, ожидаются высокие волны и обледенение судов

РФ до сих не предоставляет официальную информацию о местонахождении пленных украинских моряков

Мэй: Лондон будет добиваться ужесточения санкций против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе

ПОСЛЕДНЕЕ

Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший

Мемуары Мишель Обамы разошлись рекордным тиражом в США и Канаде

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20

Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами

Боевики в пятницу 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Суд взял под арест с альтернативой залога блогера Барабошко, а политтехнолог Петров будет под домашним арестом

НАПК начало проверку деклараций мэра Черноморска, государственного уполномоченного АМКУ и 17 судей

Адвокат: 21 украинский военнопленный моряк находится в "Лефортово", еще трое раненых – в "Матросской тишине"

Спецслужбы РФ продолжает попытки "внедрения" в Украину своих агентов под видом псевдоцерковников – СБУ

Украинские консулы работают над скорейшим получением доступа к перевезенным в Москву военнопленным морякам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА