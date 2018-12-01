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08:20 01.12.2018

В течение субботы в Украине ухудшатся погодные условия, подразделения МВД переведены на усиленный режим работы

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В течение субботы в Украине ухудшатся погодные условия, подразделения МВД переведены на усиленный режим работы

В течение субботы ожидается снег по всей территории Украины, сильные порывы ветра, на дорогах гололедица, все подразделения системы Министерства внутренних дел (МВД) Украины перешли на усиленный вариант несения службы, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью и утром 1 декабря на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск усиление северо-восточного ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенение судов", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром со ссылкой на Укргидрометцентр.

На остальной территории Украины 1 декабря, кроме западных областей, умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, днем и в Харьковской областях местами сильный снег (прирост снежного покрова высотой 6-12 см); днем в Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах большинства областей гололедица.

В Киеве и Киевской области утром 1 декабря сильный снег.

Также сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий все подразделения системы МВД Украины перешли на усиленный вариант несения службы.

Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

"Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи", – сказано в сообщении.

Теги: #погода #украина #ухудшение
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Интерфакс-Украина
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