События

07:28 01.12.2018

За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

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За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики шесть раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава не допущено, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям наших войск, дважды фиксировались случаи применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В ходе боевых действий, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в субботу утром.

Боевики осуществляли обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Красногоровка и Гнутово. Здесь незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Луганского противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Гнутово и хутора Свободного боевики вели огонь из минометов калибра 82-мм и вооружения БМП соответственно.

"Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки, уничтожено четыре боевика.

"С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял", – отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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