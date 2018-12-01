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06:04 01.12.2018

Американский штат Род-Айленд признал Голодомор геноцидом украинского народа

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Американский штат Род-Айленд признал Голодомор геноцидом украинского народа

Американский штат Род-Айленд признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Официально штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в пятницу.

Украинские дипломаты отметили, что в США уже более двух десятков штатов признали Голодомор геноцидом украинского народа.

"Благодаря совместным усилиям и украинских дипломатов в США, и украинской общины сегодня мы уже имеем более двух десятков американских штатов, которые четко заявляют о своей позиции относительно действий Советского Союза в начале ХХ века в Украине: "Голодомор - это акт геноцида", – сказано в сообщении.

Теги: #сша #украина #род_айленд #голодомор
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