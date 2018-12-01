События

04:48 01.12.2018

Мемуары Мишель Обамы разошлись рекордным тиражом в США и Канаде

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Мемуары Мишель Обамы разошлись рекордным тиражом в США и Канаде

В США и Канаде продали более 2 млн экземпляров книги бывшей первой леди США Мишель Обамы под названием "Становление", сообщают американские СМИ.

Отмечается, что такое количество книг продано за первые две недели с начала продаж в этих двух странах.

При этом указывается, что экземпляров мемуаров М.Обамы в твердом переплете уже продано больше, чем какой-либо книги, которая была издана в этом году.

Книга бывшей первой леди США переведена на 31 язык, она также продается в Австралии, Великобритании, Франции, Германии и многих других странах.

Мемуары поделены на три части: "Становясь мною", "Становясь нами" и "Становясь большим". В книге супруга бывшего президента США Барака Обамы рассказывает о годах, когда она была первой леди США, о ее отношениях с мужем, а также о том, за что она недолюбливает действующего американского лидера Дональда Трампа.

"В этой книге - все, что вы хотели знать, а также много того, о чем вы не хотели узнавать", - рассказала в интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" известная актриса и общественный деятель Опра Уинфри.

"Книга настолько хорошо написана, что при ее прочтении я слышу голос Мишель Обамы, я могу почувствовать ее эмоции. То, что она нам передает посредством текста, читается и усовершенствуется ее голосом", - подчеркнула О.Уинфри.

Теги: #сша #книга #супруга #экс_президент
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