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03:23 01.12.2018

Суд во Львове приговорил студентов из Польши к штрафу за хулиганство на кладбище

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Суд во Львове приговорил студентов из Польши к штрафу за хулиганство на кладбище

Суд во Львове приговорил граждан Польши к штрафу за хулиганство на кладбище, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Как указано в сообщении, согласно решению Лычаковского районного суда Львова, каждый из подсудимых должен уплатить 8,5 тыс. грн штрафа.

В решении суда указано, что подсудимые "продемонстрировали пренебрежительное отношение к месту захоронения, к общественным и религиозным принципам и традициям, без уведомления местных властей подожгли два факела на польском военном мемориале, чем создали угрозу повреждения или уничтожения захоронений".

Как сообщалось, 22 ноября троих граждан Польши задержали на Лычаковском кладбище во Львове, где они зажгли фаеры на территории польского военного мемориала, так называемого кладбища львовских орлят.

Теги: #львов #поляки #украина #правонарушение #кладбище
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