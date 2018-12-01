Порошенко: Объединительный Собор может состояться в середине декабря

Президент Украины Петр Порошенко государства сообщил, что дату Объединительного Собора объявит Вселенский Патриарх, но предположил, что он состоится в ближайшее время.

"Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может и в первую половину декабря. Участники Собора изберут Предстоятеля независимой автокефальной поместной православной, и главное - украинской церкви", - цитирует слова П.Порошенко сайт президента Украины в пятницу вечером.

Он подчеркнул, что Предстоятелю церкви будет вручен Томос - грамота о духовной независимости.

Также глава государства подчеркнул, что "так же как армия является гарантом нашей независимости, гарантом духовной независимости является автокефальная православная церковь".

"Чрезвычайно важно, что украинская церковь будет одной из 15 самостоятельных православных церквей, из которых и состоит Вселенское Православие", - сказал П.Порошенко.

Президент выразил надежду, что украинские иерархи православных церквей "хорошо осознают ответственность, которая лежит на них" накануне Объединительного Собора Украинского Православия.

"Их участие в Соборе и выборы Предстоятеля будут также обусловлены желанием служить украинскому народу так, как служат капелланы на фронте - сыновьями украинского народа они", - добавил П.Порошенко.

Также президент напомнил, что в субботу Украина будет отмечать годовщину референдума о государственной Независимости Украины. 1 декабря 1991 года состоялся всенародный референдум, который подтвердил независимость Украины.

"Исторический акт, от которого началась, состоялась и возобновилась наша независимость. Могу отметить, что решение, которое было принято вчера (в четверг, 29 ноября) о предоставлении автокефалии украинской церкви для нас, для украинцев абсолютно равен референдуму о нашей независимости. Потому независимая церковь - это духовная независимость украинцев. Потому что сейчас идет процесс создания государства", - резюмировал президент.