События

01:23 01.12.2018

Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами

1 мин читать
Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу на Аляске, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр располагался всего в 13 км от города Анкориджа. Согласно данным Геологической службы, есть вероятность того, что подземные толчки привели к формированию цунами.

Американские СМИ сообщают, что во время землетрясения прекратили вещание телеканалы на Аляске. Также поступает информация о перекрытии шоссе к югу от Анкориджа из-за камнепада.

Сообщается о проблемах в электроснабжении с работой телефонных линий. В Анкоридже перестала работать часть светофоров, отмечает местная газета "Анкоридж дэйли ньюс".

Полиция сообщает о "крупных повреждениях объектов инфраструктуры в Анкоридже".

"Повреждены многие дома и строения. Многие дороги и мосты перекрыты. Не выезжайте на дорогу без необходимости. Найдите безопасное место", - говорится в сообщении полиции.

 

Теги: #сша #землетрясение #аляска
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США одобрили продажу Польше ракетных систем на $655 млн

Доходы министров образования, финансов и торговли США были самыми высокими в администрации Трампа в 2017 году

США настаивают на возвращении Россией украинских судов - американский госдепартамент

Представитель Белого дома опровергла сообщения об отмене встреч президента США с главами Турции и Южной Кореи на саммите G20

В США обвиняют в киберпреступлениях шестерых россиян и двух казахстанцев

Трамп заявил, что не планирует закрывать расследование спецпрокурора Мюллера

США призывают европейских союзников поддерживать Украину через санкции в отношении России

Трамп не исключает, что не встретится с Путиным на G20 из-за инцидента в Керченском проливе

Трамп готов обложить дополнительными пошлинами весь импорт китайских товаров в США

Мехико призывает США расследовать факты использования спецсредств против мигрантов

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20

Порошенко: Объединительный Собор может состояться в середине декабря

КПВВ на Донбассе перешли на зимнее время работы

Уровень Азовского моря в ночь на субботу поднимется, ожидаются высокие волны и обледенение судов

РФ до сих не предоставляет официальную информацию о местонахождении пленных украинских моряков

Боевики в пятницу 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Суд взял под арест с альтернативой залога блогера Барабошко, а политтехнолог Петров будет под домашним арестом

НАПК начало проверку деклараций мэра Черноморска, государственного уполномоченного АМКУ и 17 судей

Адвокат: 21 украинский военнопленный моряк находится в "Лефортово", еще трое раненых – в "Матросской тишине"

Спецслужбы РФ продолжает попытки "внедрения" в Украину своих агентов под видом псевдоцерковников – СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА