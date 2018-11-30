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21:49 30.11.2018

РФ до сих не предоставляет официальную информацию о местонахождении пленных украинских моряков

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РФ до сих не предоставляет официальную информацию о местонахождении пленных украинских моряков

Министерство иностранных дел России до сих не предоставило официальную информацию о взятых в плен возле Керченского пролива украинских моряках, отмечает глава МИД Украины Павел Климкин.

"Мы до сих пор не получили официальное сообщение, где они находятся, от российского МИД. Потому мы не можем давать непроверенную информацию обществу и родственникам", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

"Хотя еще вчера мы сначала получили инсайд, что наших офицеров хотят вывезти. А потом получили инсайд, что всех хотят вывезти. Что они, собственно, и сделали", - добавил министр.

При этом П.Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина".

Он отметил, что украинская сторона совместно с Международным Комитетом Красного Креста пытается получить доступ к арестованным морякам.

Глава МИД Украины пояснил, что РФ пытается использовать Керченский пролив как "шлюз", решая кого через него пропускать, влиять таким образом на украинское азовское побережье, влиять на Мариуполь, оказывать давление на экономическую деятельность, вызывать беспорядки.

Теги: #информация #россия #украина #военнопленные
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