Боевики в пятницу 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в пятницу 4 раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. (…) В результате боевых действий ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00 пятницы) на странице пресс-центра в Фейсбуке.

Днем противник открывал прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районе хутора Вильный. Опорные пункты украинских войск вблизи Луганского были обстреляны из минометов 120-го калибра, а оборонительные укрепления возле Гнутово - из минометов калибра 82 мм.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре.