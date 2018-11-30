Суд взял под арест с альтернативой залога блогера Барабошко, а политтехнолог Петров будет под домашним арестом

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца с правом внесения залога в 3 млн грн блогера Александра Барабошко, фигурирующего в уголовном производстве о вмешательстве в частную жизнь сотрудника правоохранительного органа, другой фигурант дела - политтехнолог Владимир Петров – по решению суда будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как написал на странице в Фейсбуке адвокат Денис Фетисов, прокуратура просила для А.Барабошко арест или альтернативу - залог в 6,5 млн грн. По информации СМИ, суд арестовал его на два месяца с правом залога в 3 млн грн.

Адвокат Д.Фетисов также сообщил о решении суда в отношении В.Петрова: "Петров - круглосуточный домашний арест".

Как сообщалось, политтехнолог В.Петров и блогер А.Барабошко были уведомлены о подозрении в рамках расследования уголовного производства о вмешательстве в частную жизнь сотрудника правоохранительного органа.

"Главная военная прокуратура уведомила о подозрении политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко в рамках дела о вмешательстве в жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Генпрокуратуре.

29 ноября правоохранители задержали В.Петрова в рамках дела о якобы домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко к студентке Наталье Бурейко.

8 ноября прокуратура Киева получила обращение Н.Бурейко об угрозах и преследовании со стороны человека, который в соцсетях использует имя Александр Варченко. Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции А.Варченко обратился к главе Нацполиции Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах, заверив, что не имеет к ним отношения. Позднее в аккаунте Н.Бурейко в Facebook появились ее извинения перед А.Варченко и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.

Прокуратура рассмотрела заявление, открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности Украины.

Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, 29 ноября Главная военная прокуратура с участием сотрудников департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины "задержала гр. П. по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер), ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК Украины". "Одним из потерпевших от совершения указанных преступлений является известный украинский журналист", - написал он на странице в Фейсбуке.

Спикер Генпрокуратуры проинформировал, что Следственное управление Управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальным руководстве Главной военной прокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения; о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, в том числе в отношении государственного деятеля; воздействия на сотрудника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о человеке (по ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины).