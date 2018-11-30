События

17:54 30.11.2018

Суд взял под арест с альтернативой залога блогера Барабошко, а политтехнолог Петров будет под домашним арестом

3 мин читать
Суд взял под арест с альтернативой залога блогера Барабошко, а политтехнолог Петров будет под домашним арестом

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца с правом внесения залога в 3 млн грн блогера Александра Барабошко, фигурирующего в уголовном производстве о вмешательстве в частную жизнь сотрудника правоохранительного органа, другой фигурант дела - политтехнолог Владимир Петров – по решению суда будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как написал на странице в Фейсбуке адвокат Денис Фетисов, прокуратура просила для А.Барабошко арест или альтернативу - залог в 6,5 млн грн. По информации СМИ, суд арестовал его на два месяца с правом залога в 3 млн грн.

Адвокат Д.Фетисов также сообщил о решении суда в отношении В.Петрова: "Петров - круглосуточный домашний арест".

Как сообщалось, политтехнолог В.Петров и блогер А.Барабошко были уведомлены о подозрении в рамках расследования уголовного производства о вмешательстве в частную жизнь сотрудника правоохранительного органа.

"Главная военная прокуратура уведомила о подозрении политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко в рамках дела о вмешательстве в жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Генпрокуратуре.

29 ноября правоохранители задержали В.Петрова в рамках дела о якобы домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко к студентке Наталье Бурейко.

8 ноября прокуратура Киева получила обращение Н.Бурейко об угрозах и преследовании со стороны человека, который в соцсетях использует имя Александр Варченко. Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции А.Варченко обратился к главе Нацполиции Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах, заверив, что не имеет к ним отношения. Позднее в аккаунте Н.Бурейко в Facebook появились ее извинения перед А.Варченко и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.

Прокуратура рассмотрела заявление, открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности Украины.

Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, 29 ноября Главная военная прокуратура с участием сотрудников департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины "задержала гр. П. по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер), ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК Украины". "Одним из потерпевших от совершения указанных преступлений является известный украинский журналист", - написал он на странице в Фейсбуке.

Спикер Генпрокуратуры проинформировал, что Следственное управление Управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальным руководстве Главной военной прокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения; о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, в том числе в отношении государственного деятеля; воздействия на сотрудника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о человеке (по ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины).

Теги: #блогер #полиция #суд #арешт
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Крыму арестован командир украинского бронекатера "Никополь"

Еще двое украинцев, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, арестованы на два месяца

Шевченковский суд 30 ноября рассмотрит ходатайство о сроке ознакомления с материалами дела для защиты Савченко

Админсуд Киева разрешил охоту на лося, исключив его из Красной книги

Полиция устанавливает обстоятельства отравления продуктами горения подростков в поезде Одесса-Запорожье

Суд Евросоюза рассматривает иск шотландских противников Brexit

В суд направлено дело о гибели военного от наезда БМП под управлением пьяного сослуживца на полигоне в Черниговской области

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов в Париже

Суд перенес подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд"

Полиция задержала злоумышленников, обливших зеленкой главу ВККС

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в пятницу 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС

НАПК начало проверку деклараций мэра Черноморска, государственного уполномоченного АМКУ и 17 судей

Адвокат: 21 украинский военнопленный моряк находится в "Лефортово", еще трое раненых – в "Матросской тишине"

Спецслужбы РФ продолжает попытки "внедрения" в Украину своих агентов под видом псевдоцерковников – СБУ

Украинские консулы работают над скорейшим получением доступа к перевезенным в Москву военнопленным морякам

Наместник Киево-Печерский Лавры называет обыски в его доме политическим давлением на него

ОНК обнаружила почти всех арестованных украинских моряков в московском СИЗО "Лефортово"

Меркель полетит в Буэнос-Айрес из Мадрида на рейсовом самолете Iberia

В УПЦ (МП) назвали место обыска подсобным хозяйством Киево-Печерской лавры

На допросе в НАБУ Продан отказался от дачи показаний, подано ходатайство об избрании ареста с альтернативой залога – САП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА