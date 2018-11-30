Спецслужбы РФ продолжает попытки "внедрения" в Украину своих агентов под видом псевдоцерковников – СБУ

В Службе безопасности Украины заявляют, что российские спецслужбы продолжают практику "внедрения" в Украину своих агентов под видом псевдоцерковников своих агентов под видом псевдоцерковников, вне зависимости от вероисповедания и конфессиональной принадлежности.

"Наши контрразведчики разоблачили один из механизмов спецслужб РФ по привлечению таких "миссионеров". Таким способом к совершению государственной измены сотрудники "крымского филиала" ФСБ принуждали черновчанина, который до мартовских событий 2014г жил в Крыму. Из-за открытой проукраинской позиции ним достаточно быстро заинтересовались враждебные спецслужбы. К тому же мужчина был прислужником в одном из монастырей, поэтому "таварищи" решили использовать его по религиозной линии", - сообщает пресс-центр СБ Украины.

В информации отмечается, что разведывательные задачи на территории Украины он должен был выполнять под видом монаха.

"А чтобы мужчина стал более сговорчивым, то продолжатели традиций КГБ по привычке поместили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. у", - рассказали в СБ Украины.

В пресс-центре проинформировали, что через несколько месяцев мужчине все же удалось освободиться и вернуться на материковую Украину.

"Не жалеют в России и собственных граждан. Мы установили, что одного из своих соотечественников эфэсбэшники планировали использовать для выполнения специальных задач в мусульманской среде на территории РФ и Украины. Для этого мужчина должен был пройти "курс молодого бойца" в образовательных учреждениях религиозной направленности Ближнего Востока или Южной Азии. После отказа его некоторое время держали под стражей по обвинению в распространении наркотиков. После повторного предложения конфиденциального сотрудничества россиянин спешно покинул страну. Сейчас он надеется получить статус беженца и остаться жить в Украине", - рассказали в СБУ.