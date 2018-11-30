Украинские консулы работают над скорейшим получением доступа к перевезенным в Москву военнопленным морякам

Украинские консулы в Москве работают над получением доступа к украинским военным морякам, взятым плен россиянами близ Керченского пролива 25 ноября, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хотя бы в телефонном режиме представители РФ нам подтвердили, что все наши ребята в Москве. Украинские консулы работают для скорейшего получения к ним доступа", - написал он на своей странице в Твиттер.

При этом П.Климкин подчеркнул, что отказ в предоставлении информации и недопуск к украинским морякам консулов является преступлением в соответствии с международным правом.