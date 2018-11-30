Меркель полетит в Буэнос-Айрес из Мадрида на рейсовом самолете Iberia

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжит полет на саммит G20 в Буэнос-Айрес из Мадрида на рейсовом самолете авиакомпании Iberia, сообщает в пятницу таблоид Bild.

Самолет с правительственного на обычный приходится менять из-за поломки правительственного самолета. Теперь Меркель вылетит в 09:30 (10:30 кв) и опоздает на саммит, отмечает издание.

Накануне правительственный самолет "Конрад Аденауэр" (Airbus340) вылетел из Берлина, но затем сел в аэропорту Кельн/Бонн. По информации издания, причина посадки заключалась в неработающей громкой связи на борту лайнера, капитан посчитал, что полет через океан в этой ситуации будет слишком опасным.

После трех часов сна в гостинице Maritim в Бонне канцлер примерно в 5 часов утра (6:00 кв) отправилась дальше, не позавтракав, отмечает газета. Примерно 18 человек делегации, которая сопровождает канцлера, летели другим рейсом и приземлились утром в пятницу в Мадриде.

Журналисты из "пула" остались в Бонне и не полетели дальше, сообщает газета.