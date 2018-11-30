В УПЦ (МП) назвали место обыска подсобным хозяйством Киево-Печерской лавры

Обыскиваемые сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства нарушении равноправия граждан помещения зарегистрированы на Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, отмечают в синодальном информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"В Лавре сообщают о том, что этот комплекс подсобного хозяйства зарегистрирован на Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ (МП) в пятницу.

Ранее в пятницу в СБУ информировали, что сотрудники спецслужбы проводят обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (МП) Павла (Лебедя) в рамках начатого по ч2 ст. 161 УК Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигания межконфессионной вражды.