На допросе в НАБУ Продан отказался от дачи показаний, подано ходатайство об избрании ареста с альтернативой залога – САП

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели допрос бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, от дачи показаний он отказался, прокуратура инициирует избрание ему меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"30 ноября 2018 года детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры проведен допрос бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Продана в уголовном производстве о незаконном обогащении", - говорится в сообщении САП на странице в соцсети Facebook.

По информации САП, подозреваемый, вопреки публичному обещанию дать показания по сути подозрения сразу по возвращении в Украину, "от дачи показаний отказался на основании ст.63 Конституции Украины, никаких документов для обоснования своих доводов по сути подозрения не предоставил".

В САП отмечают, что ни М.Продан, ни его защита не предоставили никаких подтверждающих документов об уважительных причинах отсутствия на территории Украины, в том числе о прохождении лечения и неявки на вызовы в САП.

В прокуратуре напомнили, что М.Продан четыре раза вызывался на допрос в качестве подозреваемого в деле о незаконном обогащении.

"Сегодня САП обратилась в Соломенский районный суд Киева с ходатайством об избрании ему меры пресечения с возможностью внесения залога в сумме 89 млн грн, что соответствует сумме вероятного незаконного обогащения", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 15 ноября 2018 года прокурор САП составил и подписал письменное сообщение о подозрении М.Продана в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины, обеспечено вручение данного уведомления способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений.

В прокуратуре указали, что бывший и.о. главы ГФС подозревается в приобретении за время работы на должности с июля 2016 по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Для сокрытия действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека.

По информации САП, среди приобретенных объектов: две квартиры в элитной столичной новостройке (стоимостью 6,7 млн грн), два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса совокупной стоимостью 3,4 млн грн.

Следствие также проверяет причастность М.Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Прокуроры САП вызвали экс-руководителя ГФС для проведения следственных и процессуальных действий на 20 ноября. Ранее САП вызывала М.Продана на 8 и 15 ноября для проведения следственных и/или процессуальных действий по уголовному производству, открытому 29 августа этого года. По словам экс-главы ГФС, он получил сообщение о вызове по Вайберу от САП 7 ноября, тогда как уехал за границу 5 ноября, а в САП указывали, что прислали повестку 2 ноября.

М.Продан заявил о законных основаниях своего выезда за рубеж на лечение в Германию через Молдову и о готовности общаться со следствием в режиме видеоконференции или по возвращении в Украину после лечения. Позднее он заявил, что вернется в Украину после завершения лечения и периода реабилитации.