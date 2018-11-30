События

13:58 30.11.2018

Адвокаты украинских моряков обжаловали их арест в Крыму

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Адвокаты украинских моряков обжаловали их арест в Крыму

Защита подала в верховный суд Крыма апелляционную жалобу на арест украинских моряков, задержанных 25 ноября во время инцидента в Керченском проливе.

"Адвокаты, участвовавшие в заседаниях по избранию морякам меры пресечения, обжаловали решение о заключении их под стражу. Дата рассмотрения пока не назначена", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу адвокат Николай Полозов, защищающий интересы одного из арестованных.

Он уточнил, что защита просит Верховный суд Крыма отменить решение об аресте всех моряков и отпустить их.

Н.Полозов добавил, что местонахождение моряков, вывезенных из следственного изолятора Симферополя, по-прежнему не известно. "Мы направили соответствующие запросы, чтобы узнать, где они, но ответов пока нет", - резюмировал адвокат.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

Теги: #адвокаты #азовское_море #моряки
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