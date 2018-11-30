Госпогранслужба: дипстатус , вид на жительство, болезнь или смерть близких – условия, по которым россиян пропустят в Украину

Граждане Российской Федерации могут попасть на территорию Украины, если въезжают по дипломатическому паспорту, имеют вид на временное или постоянное проживание или едут из-за болезни или смерти близких, сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На данный момент могу говорить о тех иностранцах, в том числе россиянах, которые имеют дипломатический паспорт, дипломатический статус в Украине и являются обслуживающим персоналом транспортных средств, а также если граждане имеют, к примеру, вид на временное или постоянное проживание в Украине. Или же это гуманитарный характер поездки, например, из-за смерти или болезни близких, то таким будут разрешать въехать в Украину", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

А.Демченко также рассказал, что за минувшие сутки в Украину не смогли попасть 75 граждан России.

"За прошедшие сутки, если брать иностранцев, то 140 лиц не пропущено. Чуть менее половины из них это потенциальные незаконные мигранты, 75 это граждане РФ. Причины разные, начиная с невозможности подтвердить цель поездки, некоторые не имели надлежащих документов для пересечения границы, часть посещала оккупированные территории Украины", - пояснил А.Демченко.

По его словам, иностранным гражданам, которые подтвердили незаконные поездки на временно оккупированные территории Украины, не просто отказывают во въезде, но и запрещают въезд в страну в будущем.