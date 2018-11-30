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12:52 30.11.2018

Система гражданской защиты переходит на режим работы в особом периоде - Зубко

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Система гражданской защиты переходит на режим работы в особом периоде - Зубко

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявляет, что Единая государственная специализированная система гражданской защиты в пятницу, 30 ноября, будет переведена в режим работы, предусмотренный в особый период.

"Мы проводим сейчас заседание по поручению правительства, которое принято 28 ноября, о приведении Единой государственной специализированной системы гражданской защиты на особый период", - сказал Г.Зубко в ходе заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС по обеспечению деятельности системы гражданской защиты в условиях введения военного положения в пятницу.

Также вице-премьер заявил, что хочет успокоить граждан тех областей, на территории которых введен режим военного положения.

"Сегодня власть делает свое дело, мы делаем превентивно все, чтобы обезопасить Украину от возможных будущих актах агрессии и привести все соответствующие силы и средства в режим особого периода", - добавил Г.Зубко.

По его словам, комиссия утвердит план действий в особый период, а также предоставит право ГСЧС проводить проверки объектов гражданской защиты. Вице-премьер добавил, что план, среди прочего, будет предусматривать командно-штабные учения 4-5 декабря.

Кроме того, Г.Зубко подчеркнул, что перевод системы гражданской защиты на особый период не будет непосредственно влиять на жизнь людей.

После этого заседание Госкомиссии продолжилось в закрытом режиме, а глава ГСЧС Николай Чечеткин начал представлять план действий в особый период для профильных ведомств и органов местного самоуправления.

Теги: #зубко #защита #военное_положение
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