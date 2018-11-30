События

12:40 30.11.2018

Снегопады ожидаются в ближайшие дни по всей Украине, кроме западных областей

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Снегопады ожидаются в ближайшие дни по всей Украине, кроме западных областей

В ближайшие сутки, 1 декабря, атмосферные фронты принесут ненастную погоду и некоторое ослабление морозов на всю территорию Украины, кроме западных областей, сообщает Укргидрометцентр.

Во всех областях, кроме западных, ожидается ухудшение погодных условий: снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, днем и в Харьковской областях местами сильный снег. Днем в Приазовье - мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега.

Ветер восточный с переходом на Правобережье на западный 5-10 м/с, ночью в восточных областях и Приазовье порывы 15-20 м/с, метель. На дорогах гололедица.

Температура ночью 4-11°, днем 1-7° мороза, в Приазовье около 0°; в западных областях ночью 11-16° мороза, в Карпатах до 20°, днем 3-9° мороза.

В Киеве – умеренный снег (прирост снежного покрова на 5-7 см), на дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,0 градусов тепла в 1898 году, самая низкая ночью – на отметке 17,7 градусов мороза в 1915 году.

В воскресенье, 2 декабря, в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях пройдет снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

Температура ночью 7-12° мороза, в Карпатах и Прикарпатьи 12-17°, на востоке и Приазовье 2-7° мороза); днем по всей Украине 0-5° мороза.

В Киеве ночью снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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