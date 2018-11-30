РФ может умышленно "сливать" радиопереговоры своих офицеров по событиям у Керченского пролива для дискредитации Украины, допускают в СБУ

В Службе безопасности Украины (СБУ) допускают возможность умышленной утечки радиопереговоров российских офицеров относительно событий в районе Керченского пролива 25 ноября с целью дискредитации Украины.

На брифинге в пятницу в Киеве руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов рассказал, что у украинской спецслужбы есть новая информация по вооруженному нападению на украинские корабли близ Керченского пролива.

В ходе брифинге был обнародован перехват разговора офицера ФСБ РФ и капитана российского корабля "Дон".

"Информация, которую мы демонстрируем, пока остаётся для нас самих загадкой. Мы не исключаем, что она (информация - ИФ) может быть поводом для новой, более циничной провокации российских спецслужб", - сказал И.Гуськов.

Он рассказал, что 28 ноября благодаря техническим возможностям украинской спецслужбы были перехвачены эти радиопереговоры.

По словам руководителя аппарата СБУ, часовые отметки в ходе разговора и фраза "во все сводки попадём" взяты из фрагмента других радиопереговоров, которые были обнародованы Генштабом Вооруженных сил Украины 26 ноября.

"Любая спецслужба, когда противник раскрывает возможность прослушивания ее сотрудников, сразу меняет каналы связи или переходит на шифрованный режим. Кажется, что россияне... в этот раз никак не реагируют", - отметил И.Гуськов.

В связи с этим, как подчеркнул он, у СБУ есть две версии происходящего. "Мы допускаем, что это сделано умышленно, а сами радиопереговоры являются спектаклем, и делается это для того, чтобы посредством умышленной утечки информации подтолкнуть Главное управление разведки МО Украины или СБУ к обнародованию этой информации в качестве доказательства преступных действий Кремля. В этом случае мы не исключаем, что спецслужбы РФ практически мгновенно могут выпустить собственный сюжет о том, как готовился спектакль", - рассказал руководитель аппарата украинской спецслужбы.

В этом контексте он подчеркнул: "В итоге - дискредитация украинских спецслужб и недоверие ко всем материалам радиоперехвата, которые уже ранее были обнародованы СБУ и Генштабом ВСУ".

Что касается второй версии, то, по словам И.Гуськова, она сводится к тому, что пренебрежение правилами противодействия радиоразведки со стороны отдельных представителей российских спецслужб "может быть связана с примитивизмом в работе или с обычной дуростью".

"В этом случае дурость раскрывает подготовку новой циничной провокации. В таком случае перехваты радиопереговоров свидетельствуют: спецслужбы РФ пытаются восстановить акустическую обстановку, в которой происходит таран украинского судна... Это необходимо для фальсификации новой записи разговоров, чтобы завуалировать российское нападение как ответ на якобы вооруженную провокацию со стороны украинских кораблей", - сказал руководитель аппарата СБУ.

Он подчеркнул, что подобного рода фальсификации неоднократно использовались спецслужбами РФ и российским военным командованием на Донбассе.

"СБУ и Главное управление разведки МО Украины не исключают, что существуют и другие пояснения по перехваченным радиопереговорам. Вы можете сами попробовать проанализировать их. Но в каждом случае все пояснения приводят к выводам о дерзости российского агрессора, который цинично прибегает к самым грязным методам, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность и достичь собственных преступных целей", - подытожил руководитель аппарата главы СБУ.

И.Гуськов сообщил, что в ближайшее время СБУ обнародует дополнительную информацию, которая имеет отношение к событиям возле Керченского пролива.