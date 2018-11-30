События

12:26 30.11.2018

ЕСПЧ обязал РФ до 3 декабря предоставить информацию о захваченных украинских моряках

1 мин читать
ЕСПЧ обязал РФ до 3 декабря предоставить информацию о захваченных украинских моряках

 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал РФ предоставить информацию о захвате украинских моряков и юридических основаниях их задержания, месте их содержания, причиненных ранениях и предоставленной медицинской помощи.

"Эту информацию правительство РФ должно предоставить к следующему понедельнику, 3 декабря", - сообщается на официальном сайте Министерства юстиции Украины в пятницу.

В сообщении отмечается, что такое решение ЕСПЧ принял в соответствии с правилом 54 своего регламента.

Как сообщалось, П.Петренко на заседании правительства 28 ноября сообщил, что Министерство юстиции от имени Кабинета министров обратилось в ЕСПЧ для защиты захваченных РФ украинских военных моряков. По его словам, позиция Украины заключается в том, что захваченные моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены Женевскими конвенциями.

Теги: #азовское_море #минюст #еспч
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

РФ может умышленно "сливать" радиопереговоры своих офицеров по событиям у Керченского пролива для дискредитации Украины, допускают в СБУ

Плененных на судах ВМСУ двоих сотрудников СБУ перевозят в Москву

Украина допускает зеркальные действия в ответ на захват кораблей в Керченском проливе

Активное наращивание РФ военного присутствия в Азовско-Черноморском бассейне становится серьезной угрозой региональной безопасности

Порошенко поручил постоянно оказывать помощь плененным россиянами морякам

Украина направила документ в Гаагу с правовой квалификацией конфликта с РФ на море

МККК потребовал у Москвы допуска к захваченным в плен украинским морякам

Муженко сообщает о наличии еще двух радиограмм о предупреждении украинских кораблей относительно прохода по Керченскому проливу

Украинских моряков с задержанных в Керченском проливе военных судов переводят в московское СИЗО

Часть украинских моряков, арестованных в Крыму, вывезли в СИЗО в Москву

ПОСЛЕДНЕЕ

Госпогранслужба: дипстатус , вид на жительство, болезнь или смерть близких – условия, по которым россиян пропустят в Украину

Система гражданской защиты переходит на режим работы в особом периоде - Зубко

Снегопады ожидаются в ближайшие дни по всей Украине, кроме западных областей

США одобрили продажу Польше ракетных систем на $655 млн

Аваков сообщил о задержании пятерых напавших на Гриценко в Одессе

По месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла проводятся обыски

Глава Госпогранслужбы: на сегодня в Украину ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет

В Одесской области будут предприняты дополнительные меры по усилению безопасности

Власти Германии не исключают, что неисправность самолета Меркель имеет преступный след

Доходы министров образования, финансов и торговли США были самыми высокими в администрации Трампа в 2017 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА