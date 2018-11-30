Украина допускает зеркальные действия в ответ на захват кораблей в Керченском проливе

В Украине принимаются решения о возможности зеркальных действий в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе, заявляют в Службе безопасности Украины.

"Что касается зеркальных действий. Да, принимаются решения относительно проведения соответствующих зеркальных действий как ответ нашей страны российскому агрессору", - сказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, отвечая на вопрос о том, будет ли украинская власть зеркально реагировать на события, произошедшие в районе Керченского пролива.

Он добавил, что на сегодняшний день все государственные институты и специальные службы Украины, и Вооруженные силы, и волонтеры делают все, чтобы вернуть из российского плена моряков и украинские захваченные судна.