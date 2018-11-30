События

11:25 30.11.2018

Украина допускает зеркальные действия в ответ на захват кораблей в Керченском проливе

1 мин читать
Украина допускает зеркальные действия в ответ на захват кораблей в Керченском проливе

 В Украине принимаются решения о возможности зеркальных действий в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе, заявляют в Службе безопасности Украины.

"Что касается зеркальных действий. Да, принимаются решения относительно проведения соответствующих зеркальных действий как ответ нашей страны российскому агрессору", - сказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, отвечая на вопрос о том, будет ли украинская власть зеркально реагировать на события, произошедшие в районе Керченского пролива.

Он добавил, что на сегодняшний день все государственные институты и специальные службы Украины, и Вооруженные силы, и волонтеры делают все, чтобы вернуть из российского плена моряков и украинские захваченные судна.

Теги: #сбу #азовское_море #агрессия_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Активное наращивание РФ военного присутствия в Азовско-Черноморском бассейне становится серьезной угрозой региональной безопасности

По месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла проводятся обыски

Порошенко поручил постоянно оказывать помощь плененным россиянами морякам

Украина направила документ в Гаагу с правовой квалификацией конфликта с РФ на море

МККК потребовал у Москвы допуска к захваченным в плен украинским морякам

Муженко сообщает о наличии еще двух радиограмм о предупреждении украинских кораблей относительно прохода по Керченскому проливу

Украинских моряков с задержанных в Керченском проливе военных судов переводят в московское СИЗО

Часть украинских моряков, арестованных в Крыму, вывезли в СИЗО в Москву

Зубко: Ситуация в Азовском море - вызов для всего мира

Грузовое судно "АТА" из-за длительного ожидания отказалось от прохода Керченского пролива

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков сообщил о задержании пятерых напавших на Гриценко в Одессе

Глава Госпогранслужбы: на сегодня в Украину ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет

В Одесской области будут предприняты дополнительные меры по усилению безопасности

Власти Германии не исключают, что неисправность самолета Меркель имеет преступный след

Доходы министров образования, финансов и торговли США были самыми высокими в администрации Трампа в 2017 году

Мэй: Лондон будет добиваться ужесточения санкций против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения, один пропал без вести – штаб ООС

Артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади, будут сохранены - КГГА

В центре Киева появится сквер имени Павла Шеремета

Трое несовершеннолетних харьковчан совершили разбойное нападение на киоск - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА