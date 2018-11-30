Активное наращивание РФ военного присутствия в Азовско-Черноморском бассейне становится серьезной угрозой региональной безопасности, в Киеве ожидают адекватной реакции союзников из стран-членов НАТО и неотложной выработки альянсом стратегии противодействия новым угрозам.

В ходе 2-й международной конференции по морской безопасности в четверг в Киеве, глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел", главный редактор сайта Blackseanews Андрей Клименко подчеркнул: с 2014 года РФ активно и системно наращивает свое военное присутствие в Азовско-Черноморском бассейне.

"Только в октябре РФ перебазировала в Азовское море из Архангельска 7 военных кораблей. В общей сложности, сегодня мы имеем в Азовском море, как минимум, 55-60 кораблей ВМФ РФ, не считая российские пограничные корабли", - сказал он.

Как отметил эксперт, с мая РФ начата активная фаза блокирования украинских морских портов в Мариуполе и Бердянске. По состоянию с 17 мая до 28 ноября зафиксировано в общей сложности 727 случаев препятствования свободному судоходству в Азовско-Черноморском бассейне со стороны российских госструктур, и в частности, ФСБ, и проходу торговых судов, включая под иностранным флагом в украинские порты. При этом продолжительность стоянки задержанных суден составляет в среднем 72-80 часов, уточнил А.Клименко.

"Мы должны понимать: в любой момент, сегодня, завтра, послезавтра, по команде… этот ключик в замке в оккупированном Керченском проливе повернется и (пролив) будет закрыт полностью. В долларовом эквиваленте, это приблизительно до 20% украинского морского экспорта. По тоннажу - это где-то 7%-8%, учитывая, что 40% тоннажа морского экспорта - это металл", - отметил он.

В этой связи эксперт акцентировал: сегодня РФ ведет на мощностях украинских предприятий военного судпрома в оккупированном Крыму строительство корветов, с ракетными комплексами "Калибр", оснащенных крылатыми ракетами. В общей сложности до 2020 года будет построено 9 корветов, в том числе, три в этом году, два - в следующем, и 4 - в 2020 году, уточнил он.

"Это серьезная угроза, и к ней нужно готовиться", - подчеркнул он, уточнив: более 50% ракетных ударов по Сирии были нанесены РФ из ОКР "Калибр" группировкой ВМФ РФ в Крыму, и РФ уже "переступила психологический барьер".

По его словам, "очередными целями" страны-агрессора могут стать и Молдова, и Украина, и страны ЕС.

Вместе с тем, по данным А.Клименко, военное присутствие кораблей НАТО в Черном море с 2014 года постоянно сокращается. Эксперт выразил уверенность: "Цель РФ оттянуть на север силы 6-го флота ВМФ США, отвечающих за Черное и Средиземное море"

"Крым стал серьезной военной угрозой. Необходимо вырабатывать стратегию противодействия. Потому что война на пороге", - отметил он.

По мнению А.Клименко, "единственный выход – остановить агрессора существенными санкциями".