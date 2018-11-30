События

10:44 30.11.2018

По месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла проводятся обыски

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По месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла проводятся обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды.

"СБУ проводит обыски по месту проживания предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии (ст.161 УК Украины – ИФ). Дело фактовое", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу утром в СБ Украины.

Позже эту информацию подтвердил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

"Буквально сейчас сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области, выполняя поручение следователя Главного управления ГУ Нацполиции в Киевской области проводят санкционированные следственные действия у предстоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в рамках уголовного производства, начатого по ч2 ст. 161 УК Украины -нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигания межконфессионной вражды", - сказал И.Гуськов на брифинге в пресс-центре СБ Украины в пятницу.

Он добавил, что о результатах обыска СБУ проинформирует позже.

Часть 2 статьи 161 УК Украины (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом), - наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

В свою очередь информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) сообщил: "30 ноября 2018 года в 9 часов утра на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры в с.Вороньки Бориспольского района Киевской области прибыли три автобуса с представителями СБУ с целью проведения обыска".

Теги: #церква #сбу #лавра #митрополит #обыски
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