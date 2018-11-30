События

10:36 30.11.2018

Порошенко поручил постоянно оказывать помощь плененным россиянами морякам

1 мин читать
Порошенко поручил постоянно оказывать помощь плененным россиянами морякам

Президент Украины Петр Порошенко просит Министерство обороны постоянно оказывать помощь, в том числе и материальную, украинским военным морякам, которых Российская Федерация захватила в плен в районе Керченского пролива 25 ноября.

"Чтобы это не была последняя помощь", - сказал П.Порошенко министру обороны Степану Полтораку во время совещание об усилении обороноспособности страны в пятницу утром.

Министр обороны пообещал, что материальная помощь будет оказываться "последовательно".

Он напомнил, что по поручению главы государства подписал приказ о выделении 50 тысяч грн материальной помощи каждому плененному моряку.

"Руководство Военно-Морских сил встретилось с родителями наших моряков и согласовало свои действия, создана группа по предоставлению юридической помощи,… непосредственно с моряками работает группа адвокатов, которая предоставляет правовую помощь… Мы поддерживаем с родителями связь и планируем расширить помощь нашим военнослужащим. Мы их точно там не оставим", - подчеркнул С.Полторак.

Теги: #порошенко #азовское_море #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина допускает зеркальные действия в ответ на захват кораблей в Керченском проливе

Активное наращивание РФ военного присутствия в Азовско-Черноморском бассейне становится серьезной угрозой региональной безопасности

Украина направила документ в Гаагу с правовой квалификацией конфликта с РФ на море

МККК потребовал у Москвы допуска к захваченным в плен украинским морякам

Муженко сообщает о наличии еще двух радиограмм о предупреждении украинских кораблей относительно прохода по Керченскому проливу

Украинских моряков с задержанных в Керченском проливе военных судов переводят в московское СИЗО

Плененные РФ моряки находятся в Крыму - Климкин

Флешмоб в поддержку плененных Россией украинских военных моряков прошел в центре Запорожья

Часть украинских моряков, арестованных в Крыму, вывезли в СИЗО в Москву

Все плененные РФ у Керченского пролива украинские военные моряки получат по 50тыс. грн матпомощи

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков сообщил о задержании пятерых напавших на Гриценко в Одессе

По месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла проводятся обыски

Глава Госпогранслужбы: на сегодня в Украину ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет

В Одесской области будут предприняты дополнительные меры по усилению безопасности

Власти Германии не исключают, что неисправность самолета Меркель имеет преступный след

Доходы министров образования, финансов и торговли США были самыми высокими в администрации Трампа в 2017 году

Мэй: Лондон будет добиваться ужесточения санкций против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения, один пропал без вести – штаб ООС

Артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади, будут сохранены - КГГА

В центре Киева появится сквер имени Павла Шеремета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА