Порошенко поручил постоянно оказывать помощь плененным россиянами морякам

Президент Украины Петр Порошенко просит Министерство обороны постоянно оказывать помощь, в том числе и материальную, украинским военным морякам, которых Российская Федерация захватила в плен в районе Керченского пролива 25 ноября.

"Чтобы это не была последняя помощь", - сказал П.Порошенко министру обороны Степану Полтораку во время совещание об усилении обороноспособности страны в пятницу утром.

Министр обороны пообещал, что материальная помощь будет оказываться "последовательно".

Он напомнил, что по поручению главы государства подписал приказ о выделении 50 тысяч грн материальной помощи каждому плененному моряку.

"Руководство Военно-Морских сил встретилось с родителями наших моряков и согласовало свои действия, создана группа по предоставлению юридической помощи,… непосредственно с моряками работает группа адвокатов, которая предоставляет правовую помощь… Мы поддерживаем с родителями связь и планируем расширить помощь нашим военнослужащим. Мы их точно там не оставим", - подчеркнул С.Полторак.