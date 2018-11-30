Украина направила документ в Гаагу с правовой квалификацией конфликта с РФ на море

Украинская сторона направила в Международный арбитражный суд (г.Гаага, Нидерланды) документ, в котором сообщает, что РФ способствует усугублению конфликта ввиду последних событий в акватории Черного и Азовского морей, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы работаем в контексте наших судебных исков. Вчера мы направили очень детальный документ в международный арбитраж в Гааге, где аргументировали относительно ухудшения нашего спора, учтя все последние события и осуществив их международно-правовую квалификацию", - сказал П.Климкин на совещании у президента Украины Петра Порошенко об усилении обороноспособности страны в пятницу утром.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что РФ осуществила не одно, а несколько фундаментальных нарушений международного права. "Первое – это акты агрессии… Актами агрессии является не только обстрел, захват наших суден и ранение наших моряков, но также и таран… Во вторых, Россия осуществила узурпацию наших суверенных прав о свободе навигации в соответствии с Конвенцией о морском праве. При чем я хочу подчеркнуть, что речь идет именно о свободе навигации, потому что только что начальник Генерального штаба проинформировал нас, что наши моряки строго соблюдали правил безопасности навигации", - сказал П.Климкин.

Министр отметил, что Украина сформировала свою международно-правовую позицию и получили на сегодня поддержку этой позиции со стороны международных партнеров: "Об этом свидетельствуют их заявления".

"Очень важно, что наши международные партнеры очень хорошо понимают, куда направлены усилия России и эта провокация – это не только Керченский пролив, не только Черное море, но также и российские попытки дестабилизировать ситуацию на Азовском побережье и вокруг Мариуполя. Сегодняшнее заявление федерального канцлера Германии, где она сказала, что мы не допустим, чтобы Мариуполь оторвали от Украины, является очень четкой и последовательной… Я за несколько минут перед сегодняшней встречей разговаривал с министром иностранных дел Великобритании - его слова были такими же соответственно четкими и емкими", - рассказал П.Климкин.