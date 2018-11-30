МККК потребовал у Москвы допуска к захваченным в плен украинским морякам

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Москву требования о предоставлении допуска к захваченным 25 ноября в акватории Черного моря украинским морякам, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы находимся на постоянной связи с Красным Крестом. Он уже отправил в Москву требование о допуске к нашим морякам, причем как физического допуска, так и, конечно, медицинского допуска, поскольку мы не знаем, какое физическое и психологическое давление на них сегодня оказывается. Мы должны получить независимую информацию, не доверяя России", - сказал П.Климкин на совещании у президента Украины Петра Порошенко об усилении обороноспособности страны.

Кроме того, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, получена информация, что российская сторона сейчас "осуществляет попытки" перевести некоторых из украинских моряков в московский следственный изолятор "Лефортово". "Наши консулы готовы к этому, поскольку у нас там есть доступ. Конечно, также активизировали наших международных партнеров для того, чтобы мы вместе с нами работали с целью получения наискорейшего доступа к ним", - добавил П.Климкин.

Министр также напомнил, что все захваченные украинские моряки, в соответствии с международным гуманитарным правом, женевской конвенцией, являются военнопленными. "Мы получили поддержку со стороны наших международных партнеров по этой позиции", - отметил П.Климкин.