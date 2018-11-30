События

10:30 30.11.2018

МККК потребовал у Москвы допуска к захваченным в плен украинским морякам

1 мин читать
МККК потребовал у Москвы допуска к захваченным в плен украинским морякам

 Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Москву требования о предоставлении допуска к захваченным 25 ноября в акватории Черного моря украинским морякам, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы находимся на постоянной связи с Красным Крестом. Он уже отправил в Москву требование о допуске к нашим морякам, причем как физического допуска, так и, конечно, медицинского допуска, поскольку мы не знаем, какое физическое и психологическое давление на них сегодня оказывается. Мы должны получить независимую информацию, не доверяя России", - сказал П.Климкин на совещании у президента Украины Петра Порошенко об усилении обороноспособности страны.

Кроме того, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, получена информация, что российская сторона сейчас "осуществляет попытки" перевести некоторых из украинских моряков в московский следственный изолятор "Лефортово". "Наши консулы готовы к этому, поскольку у нас там есть доступ. Конечно, также активизировали наших международных партнеров для того, чтобы мы вместе с нами работали с целью получения наискорейшего доступа к ним", - добавил П.Климкин.

Министр также напомнил, что все захваченные украинские моряки, в соответствии с международным гуманитарным правом, женевской конвенцией, являются военнопленными. "Мы получили поддержку со стороны наших международных партнеров по этой позиции", - отметил П.Климкин.

Теги: #мккк #азовское_море #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина допускает зеркальные действия в ответ на захват кораблей в Керченском проливе

Активное наращивание РФ военного присутствия в Азовско-Черноморском бассейне становится серьезной угрозой региональной безопасности

Порошенко поручил постоянно оказывать помощь плененным россиянами морякам

Украина направила документ в Гаагу с правовой квалификацией конфликта с РФ на море

Муженко сообщает о наличии еще двух радиограмм о предупреждении украинских кораблей относительно прохода по Керченскому проливу

Украинских моряков с задержанных в Керченском проливе военных судов переводят в московское СИЗО

Плененные РФ моряки находятся в Крыму - Климкин

Флешмоб в поддержку плененных Россией украинских военных моряков прошел в центре Запорожья

Часть украинских моряков, арестованных в Крыму, вывезли в СИЗО в Москву

Все плененные РФ у Керченского пролива украинские военные моряки получат по 50тыс. грн матпомощи

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков сообщил о задержании пятерых напавших на Гриценко в Одессе

По месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла проводятся обыски

Глава Госпогранслужбы: на сегодня в Украину ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет

В Одесской области будут предприняты дополнительные меры по усилению безопасности

Власти Германии не исключают, что неисправность самолета Меркель имеет преступный след

Доходы министров образования, финансов и торговли США были самыми высокими в администрации Трампа в 2017 году

Мэй: Лондон будет добиваться ужесточения санкций против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения, один пропал без вести – штаб ООС

Артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади, будут сохранены - КГГА

В центре Киева появится сквер имени Павла Шеремета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА