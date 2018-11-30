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10:28 30.11.2018

В Одесской области будут предприняты дополнительные меры по усилению безопасности

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В Одесской области будут предприняты дополнительные меры по усилению безопасности

В Одесской области усилят меры по обеспечению безопасности.

С таким предложением выступил министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании у президента Украины Петра Порошенко в пятницу. "Я предлагаю дополнительные меры по Одессе", – сказал А.Аваков.

По его словам, это связано, в том числе, в связи с недавним нападением на одного из украинских политиков. Речь идет о лидере партии "Гражданская позиция", бывшем министре обороны Анатолии Гриценко.

В свою очередь П.Порошенко заявил, что полностью поддерживает введение дополнительных мер по Одесской области. "И мы в рамках принятия решений по режиму военного положения обязательно усилим наше присутствие в Одесской области для обеспечения порядка", - подчеркнул он.

Теги: #военное_положение #одесская_область
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Интерфакс-Украина
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